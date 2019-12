Real Madrid : les Merengue exhibent devant Messi un record qu’il n’est pas près de battre

true

Le Clasico a débuté à 20h et, pour la dernière fois, le Real Madrid porte le badge du champion du monde des clubs. Cela faisait 176 matches qu’il jouait avec…

Quel plus bel endroit que le Camp Nou et quel meilleur adversaire que le FC Barcelone pour mettre un terme à un record historique quand on s’appelle le Real Madrid ? Ce soir, pour la 176e fois consécutive, le club aux 13 Champions League porte le badge doré du champion du monde des clubs. Ce sera la dernière.

Dès dimanche, à l’occasion de la réception de l’Athletic Bilbao au Bernabeu, Liverpool ou le Flamengo, qui se seront affrontés la veille en finale de la compétition planétaire, sera le nouveau roi du monde. Mais pour le Real, l’essentiel est ailleurs : il tient dans ce record de conservation du badge, fruit des trois victoires consécutives en C1 et au Mondial des Clubs.

Pouvoir lui dire au revoir au Camp Nou, face à un FC Barcelone et un Lionel Messi qui se désespèrent de gagner à nouveau la Champions League à quelque chose de savoureux que même une défaite ce soir ne saurait faire oublier…