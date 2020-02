Real Madrid : Zidane devant un casting de feu pour remplacer Hazard

true

Le Real Madrid tire la langue. Samedi, le club espagnol a concédé à Levante (0-1) une défaite qui fait tache et qui le place surtout à deux longueurs du FC Barcelone au classement de Liga. Surtout, Zinédine Zidane a perdu Eden Hazard, victime d’une fissure de la malléole et peut-êtrz absent pour le reste de la saison.

EDEN HAZARD WOKE UP FEELING DANGEROUS 67 MINUTES PLAYED 😱😱😱

0 GOALS 🔥🔥🔥

0 ASSISTS 🤯🤯🤯

2 SHOTS ON TARGET 💪💪💪

2 SUCCESSFUL DRIBBLES 🧠🧠🧠

1 BIG CHANCE MISSED 🤑🤑🤑

12 POSSESSIONS LOST 🥶🥶🥶

INJURED AND SUBBED OFF 🩸🩸🩸 BEST PLAYER IN THE WORLD? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/kKxrCuHTO0 — Wrsi (@MagicalFati) February 22, 2020

Le quotidien madrilène As s’est penché sur les solutions de remplacement qui s’offrent au coach du Real Madrid. Heureusement pour lui, ZZ a le choix. La plus probable serait d’aligner un 4-4-2 avec deux pointes que seraient Karim Benzema et Luka Jovic, épaulés par un milieu composé de Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro et Isco.

Asensio redevient une option crédible

L’option Marco Asensio n’est pas à écarter non plus. L’international espagnol, blessé gravement au genou, a des chances de revenir plus tôt qu’Hazard et ainsi de combler son absence à moyen terme. Restent également les pistes menant à Gareth Bale, Rodrygo (suspendu pour le Clasico) et Vinicius Junior dans un 4-3-3 plus classique à deux ailiers et une pointe.