Real Madrid : les vœux de Zinédine Zidane pour 2020

Beaucoup d’entraîneurs craignent le retour à la compétition après les fêtes et la trêve hivernale. Au contraire, Zinédine Zidane ne redoutent pas vraiment ce moment. En effet, le technicien français espère seulement que son Real Madrid continuera de progresser en 2020.

« On n’a pas fait de travail spécifique. Ce qui était important était de revenir bien physiquement. Le plus important est de ne pas perdre, même après une coupure de quelques jours. Non seulement, on n’a pas perdu mais on est revenu avec beaucoup de motivation. On a envie de rejouer et c’est ça le plus important. J’ai arrêté de demander des choses depuis très longtemps, par contre, ce que je me souhaite, ainsi qu’à mon équipe, c’est de continuer à s’améliorer », a-t-il affirmé en conférence de presse à la veille de la rencontre face à Getafe (demain, 16h).