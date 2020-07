Real Madrid : Luka Modric était confiant après le départ de Cristiano Ronaldo

true

Le milieu de terrain croate savait que le Real Madrid continuerait de gagner sans CR7 mais qu’il ne pourrait nourrir les mêmes ambitions.

Sacrés officiellement champions d’Espagne depuis jeudi dernier, les joueurs du Real Madrid sont partis en vacances après le nul à Leganés (2-2) dimanche. Vacances de courtes durées puisqu’il va falloir préparer le 8e de finale retour de Champions League contre Manchester City (1-2 à l’aller), qui aura lieu le 7 août en Angleterre.

Retourné en Croatie, Luka Modric a accordé une interview au média local Sportske Novosti. Dedans, il y a notamment évoqué la vie après Cristiano Ronaldo : « On n’a pas manqué de discuter de l’importance de CR7 à Madrid mais on ne s’est pas pris la tête avec ça car on savait que nous ne pourrions avoir les mêmes ambitions sans lui. Nous étions cependant convaincus que nous pouvions continuer à gagner sans lui ».

Ça a tout de même pris un an pour que la machine madrilène se remette en route après le départ de son leader offensif. Revenu aux commandes du navire merengue, Zinédine Zidane a alors compris que son équipe ne pourrait jouer un football aussi offensif qu’avec le Portugais et il a ainsi privilégié une base défensive solide.