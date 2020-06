Real Madrid – Majorque (2-0) : la presse catalane crie au scandale avec la VAR !

true

Hier soir, le Real Madrid a repris la tête de la Liga en battant Majorque (2-0). Du côté des journaux catalans, on peste contre la VAR.

Mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à Majorque à Valdebebas, reprenant la tête de la Liga au FC Barcelone. Dans les médias madrilènes, on salue surtout la prestation de Ramos, auteur du but de la délivrance sur coup-franc. « Enfant, regarde Ramos », titre Marca, faisant référence à Luka Romero, le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga lancé par Majorque sur ce match (15 ans, 219 jours). Même axe du côté d’AS où on parle de « vétérans et nouveaux » pour souligner le contraste entre les deux buteurs (Sergio Ramos et Vinicius).

Sergio Ramos célébré, l’arbitrage très critiqué

Au niveau de la presse catalane, c’est davantage vers la polémique que l’on tire après ce succès des Merengue sur Majorque (2-0). Polémique née de l’ouverture du score de Vinicius Jr entâchée d’une faute au départ de l’action sur Dani Rodriguez, faute sur laquelle l’arbitre n’a pas souhaité revenir. SPORT fait un jeu de mots avec « Barra libre » (open bar) pour titrer sur la VAR accusée d’avoir aidé les protégés de Zinédine Zidane : « Varra libre ».



De son côté, si Mundo Deportivo a plutôt choisi de parler du « duo dynamique » Riqui Puig – Ansu Fati pour valoriser le FC Barcelone mais le petit tacle au Real Madrid reste bien visible en Une : « La VAR prête main forte ». La course au titre est bel et bien lancée…