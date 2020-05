Real Madrid : Marcelo vole au secours d’un partenaire très critiqué

true

Le latéral gauche du Real Madrid estime qu’Eden Hazard, qui a connu une première saison très décevante en Espagne, est un véritable crack.

L’été dernier, le Bernabeu s’était rempli pour faire une ovation au premier Galactique recruté depuis trois ans, Eden Hazard. Le Belge réalisait là le rêve de sa vie puisqu’il n’avait jamais caché que le Real Madrid était son club préféré. Seulement, sa première saison a tourné au vinaigre.

Arrivé en surpoids, l’ancien joueur du LOSC et de Chelsea a ensuite alterné blessures et performances décevantes. En dix matches de Liga, il n’a ainsi marqué qu’une fois et délivré quatre petites passes décisives. Forcément trop peu pour un joueur ayant coûté une centaine de millions d’euros. Les critiques s’abattent sur lui avec une belle régularité.

Heureusement pour lui, Hazard peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. Lors d’un live Instagram, Marcelo a ainsi déclaré à son sujet : « C’est un crack. La vitesse à laquelle il fait les choses, c’est impressionnant. Il était vraiment bien avant ces blessures, c’est dommage. Mais il va revenir ! ». Le plus tôt sera le mieux, pour le Belge comme pour les supporters.