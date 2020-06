Real Madrid – Mercato : accord trouvé pour le transfert d’Hakimi

Le Mercato s’accélère en Espagne et en Italie. Alors que le FC Barcelone a officialisé le transfert d’Arthur Melo à la Juventus Turin pour 72 M€ et 10 M€ de bonus, le Real Madrid et l’Inter Milan sont en train de négocier l’arrivée en Lombardie d’Achraf Hakimi.

Et selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, les deux clubs sont OK. La visite médicale serait prévue pour demain. « Aujourd’hui les deux clubs finalisent les derniers détails mais il y a un accord sur tout. Le latéral droit va signer pour 5 ans », annonce Nicolo Schira sur Twitter. Le Marocain avait été prêté ces deux dernières saisons par le Real au Borussia Dortmund.

Done deal! Achraf #Hakimi to #Inter from #RealMadrid for €45M (bonuses inclueded). Tomorrow he will be in Milan to have medicals visits! All confirmed!

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2020