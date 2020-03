Real Madrid – Mercato : Bale ne fera aucun cadeau à Zidane et Pérez

« L’idée de Gareth, aujourd’hui plus que jamais, est de terminer son contrat avec Madrid. Où serait-il mieux loti qu’en Espagne ? » Ce proche de Gareth Bale interrogé par le quotidien AS a douché les espoirs du Real en prévision de la prochaine intersaison.

Car oui, Florentino Pérez comme Zinédine Zidane compte beaucoup sur le départ du Gallois de 30 ans pour renflouer les caisses avant de tenter un gros coup à la Mbappé et dégager un peu de place au niveau de la masse salariale. Seulement, de toute évidence, le Gallois va continuer de plomber les Merengue avec son lourd salaire et ses blessures.

Let’s beat #Coronavirus!

I’ll be competing in the #CombatCorona FIFA 20 charity stream alongside other professional footballers to raise funds for those in need. Follow @CombatCorona for more info!

We’ll announce a date soon!

Tag which players you want me to play against 🎮🔥 pic.twitter.com/AkZIyoEpAm

