Real Madrid – Mercato : Beckham veut voler au secours de Zidane

Ancien joueur du Real Madrid, désormais président de l’Inter Miami, David Beckham lorgne plusieurs joueurs merengue pour la saison prochaine.

En raison de la crise sanitaire qui frappe la planète, la prochaine intersaison devrait être relativement calme en Europe. En effet, la plupart des clubs sont exsangues financièrement et si aucun gros ne bouge, ce sera l’immobilisme pour tous. Ce qui n’arrange pas les affaires du Real Madrid.

Parce que non seulement Florentino Pérez et Zinédine Zidane sont ambitieux, comme toujours, eux qui rêvent de Paul Pogba, Erling Haaland ou Kylian Mbappé, mais en plus, ils doivent dégraisser. Selon Sport, le président « merengue » veut se séparer de Gareth Bale, James Rodriguez et de la plupart des 14 joueurs prêtés.

Pour Pérez et Zidane, la lumière pourrait venir d’outre-Atlantique. Selon le site goal.com, David Beckham lorgnerait plusieurs joueurs du Real Madrid pour son Inter Miami. Il apprécie Rodriguez mais également Luka Modric. Ses bons rapports avec Pérez mais aussi sa puissance financière pourraient aboutir à un ou plusieurs transferts. Pour le plus grand plaisir des Merengue, qui pourraient ensuite réinjecter la manne récoltée sur le marché.