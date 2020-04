Real Madrid – Mercato : cette clause qui éloigne Paul Pogba de Zinédine Zidane

true

Une clause du contrat de Paul Pogba avec Manchester United l’éloigne du Real Madrid, où Zinédine Zidane le veut impérativement.

Chaque pays possède ses spécificités en matière de contrats de joueurs de football. Ainsi, en Espagne, il existe les fameuses clauses libératoires, qui sont interdites en France. Et en Angleterre, les clubs ont la possibilité de prolonger unilatéralement leurs joueurs, à condition que ce soit prévu initialement dans le bail.

Et c’est justement cette clause qui pourrait jouer un mauvais tour à Paul Pogba. On le sait, le champion du monde français est très apprécié de Zinédine Zidane, qui souhaite le recruter depuis un an. Cet été, le coach du Real Madrid aurait convaincu son président, Florentino Pérez, de passer à l’action, notamment parce que le contrat du Poulpe avec MU arrive à échéance en 2021.

Sauf que, les médias anglais annoncent que les Red Devils ne lâcheront rien dans les négociations avec le Real ou la Juventus pour leur joueur grâce à cette clause. Parce que si personne ne met 180 M€ sur la table pour Pogba, comme attendu, MU pourra se permettre de le garder sans craindre de le voir partir à l’été 2021 puisqu’il le prolongera entretemps. Ça s’annonce donc très compliqué pour Zinédine Zidane dans ce dossier brûlant.