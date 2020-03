Real Madrid – Mercato : comment les Merengue ont chipé un fan de Messi aux Blaugranas

true

Après plusieurs années de flottement, Martin Odegaard donne enfin la pleine mesure de son talent, du côté de la Real Sociedad, où il a été prêté par le Real Madrid. Le milieu offensif norvégien de 21 ans s’est engagé il y a six ans avec les Merengue, dans un transfert qui avait fait du bruit à l’époque.

Et le plus beau dans l’histoire, c’est qu’Odegaard, fan de Lionel Messi, avait été à deux doigts de s’engager avec le Barça ! C’est son représentant, Kent Karlsen, qui l’a révélé dans une émission de la Cadenar SER : « Fin 2014, Barcelone nous a invités et nous nous sommes retrouvés à faire le tour des installations, de la Masia, à parler avec Zubizarreta. Il nous a invités à voir un match, contre l’Ajax. Ça avait été une nuit très spéciale ».

« Le Barça est un grand club mais Martin et son père avaient beaucoup de critères pour prendre leur décision. La sanction de la FIFA concernant le recrutement de mineur a joué en défaveur de Barcelone. Accepter son offre aurait signifié rester un an de plus en Norvège car le Barça ne pouvait plus recruter de jeunes avant 2015. Et ça, ça ne leur disait rien. » Et c’est ainsi que le Real Madrid a réalisé un gros coup !