Real Madrid – Mercato : Dani Ceballos (Arsenal) prêt à snober Zinédine Zidane ?

Prêté par le Real Madrid à Arsenal, le milieu espagnol Dani Ceballos aurait demandé à rester une saison de plus chez les Gunners.

Sacré champion d’Espagne, le Real Madrid a récupéré son titre au FC Barcelone, un miracle signé Zinédine Zidane. Les Madrilènes tenteront de créer une nouvelle surprise en 1/8e de finale de Ligue des champions face à Manchester City, qui les avait battus à l’aller, et le Mercato anime aussi l’été espagnol. Ce lundi, c’est Dani Ceballos qui fait parler de lui. Qualifié pour la finale de la Cup avec Arsenal, le milieu de terrain prêté par le Real aimerait rester au moins une saison de plus chez les Gunners, d’après The Sun. L’ancien joueur du Betis Séville aurait même déjà formulé ce souhait auprès de la direction merengue.

Odegaard va rester à la Sociedad

Par ailleurs, il est acquis qu’un autre milieu prêté cette saison ne rentrera pas au Real. Il s’agit de Martin Odegaard. Auteur d’une belle saison à la Real Sociedad, le jeune norvégien va rester une saison de plus chez les Basques. Son retour à Madrid est prévu pour la saison 2021-22.