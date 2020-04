Real Madrid – Mercato : déjà le clap de fin pour la rumeur du retour de Cristiano Ronaldo ?

true

Même si le Real Madrid comme Cristiano Ronaldo sont nostalgiques de leur période commune, le Portugais ne devrait pas revenir en Espagne.

La rumeur est née en Italie, où il se dit que Cristiano Ronaldo ne serait pas satisfait du Calcio, trop défensif à son goût, et de la politique de la Juventus Turin, qui peine à monter une équipe susceptible de remporter la Champions League. Elle a trouvé un écho en Espagne, où le Real Madrid n’a jamais comblé le vide laissé par le départ du Portugais en 2018.

La nostalgie faisant son œuvre des deux côtés de la Méditerranée, un retour de CR7 dans la capitale espagnole devenait possible. Et même souhaité par les socios interrogés sur le sujet. Mais à peine née, cette rumeur est déjà morte et enterrée ! Le quotidien AS assure en effet que les dirigeants madrilènes n’ont absolument pas l’intention de faire revenir Ronaldo.

🇵🇹 En Concha Espina guardan un gran recuerdo de él, especialmente el presidente, Florentino Pérez, « pero no encaja en la política deportiva del club », dicen en el Bernabéu

🇫🇷 El gran objetivo blanco sigue siendo Mbappéhttps://t.co/7pR2W6phF4 — Diario AS (@diarioas) April 7, 2020

Et cela pour une raison simple : la priorité se nomme Kylian Mbappé. Le Français deviendra merengue au plus tard à l’été 2021 et il n’est pas question d’entraver son transfert ou son épanouissement futur au Bernabeu avec le Portugais, qui refuserait forcément de laisser sa place sur terrain ou de voir la lumière médiatique se focaliser sur un coéquipier…