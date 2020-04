Real Madrid – Mercato : deux clubs passent à l’attaque pour James Rodriguez

true

Sur la liste noire de Zinédine Zidane au Real Madrid, James Rodriguez intéresserait Manchester United et la Juventus Turin.

Zinédine Zidane a soumis la liste des joueurs qu’il souhaite voir quitter le Real Madrid cet été et James Rodriguez en fait partie tout comme Gareth Bale. Alors qu’il affirmait la semaine dernière que Rodriguez ne voulait pas entendre parler d’un départ, le journal AS assure que le Colombien a revu sa copie. Son agent Jorge Mendes discuterait avec des clubs anglais et italiens pour un transfert, à un an du terme de son contrat au Real.

Encore sous contrat jusqu’en 2021, l’international colombien devrait donc partir durant la prochaine intersaison, pour enfin espérer se relancer. D’après AS, des discussions ont été lancées avec Manchester United et la Juventus Turin. Le Real espèrerait 50 M€ pour ce transfert.