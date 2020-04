Real Madrid – Mercato : deux gros handicaps pour Zidane à l’intersaison

true

Entre un effectif beaucoup trop large où personne ne veut partir et des tarifs en chute libre, le Real Madrid ne pourra pas vendre comme il l’entend.

La Une du jour est un message indirect à l’attention du PSG : ce n’est pas cet été que le Real Madrid pourra faire le forcing pour engager Kylian Mbappé. En effet, les effets de la crise sanitaire se font durement ressentir dans toutes les écuries de la planète, sans compter que les Merengue ont un problème de sureffectif.

« Il va falloir vendre à la baisse », titre le quotidien sportif madrilène. Rappelant que Zinédine Zidane possède pour le moment un groupe de 24 joueurs parmi lesquels très peu ont l’intention de changer d’air à l’intersaison, exception faite d’Alphonse Aréola, qui va retourner au PSG.

En comptant les retours de prêt, le total de joueurs va grimper à 36. Et comme si cela ne suffisait pas, il va donc falloir revoir les tarifs à la baisse à cause des effets secondaires de la crise du coronavirus. Car plus personne n’est en mesure aujourd’hui de mettre 100 M€ pour un Gareth Bale ou 80 M€ pour un James Rodriguez. Bref, les temps s’annoncent durs, même pour l’un des plus grands clubs de la planète !