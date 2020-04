Real Madrid – Mercato : exit Mbappé, Pogba, Camavinga… Zidane a une autre priorité !

true

Suffisamment pourvu à de nombreux postes, le Real Madrid envisage surtout de recruter le défenseur chargé de prendre la suite de Sergio Ramos.

Si jusqu’à présent la presse ibérique faisait ses choux gras sur le plan 2021 du Real Madrid avec Kylian Mbappé (PSG) en pointe, Erling Haaland (Borussia Dortmund) pour cet été ou le match Paul Pogba (Manchester United) – Eduardo Camavinga (Stade Rennais) au milieu, il semblerait que la priorité estivale des Merengue ne se situe ni au milieu ni à la pointe de l’attaque.

Upamecano, le choix n°1 de Zizou pour l’été prochain ?

En effet, selon « AS », la priorité du Real sur le prochain Mercato sera de solutionner le vrai souci qui se présente… en charnière centrale. A un an de la fin de son contrat (2021), le remplaçant de Sergio Ramos doit être trouvé. Une situation d’autant plus urgente que Nacho est sur le départ et qu’Eder Militão peine à convaincre Zinédine Zidane.

C’est donc bel et bien dans l’axe que la Maison blanche cherche en priorité… Et si possible un profil complémentaire à Raphaël Varane. D’après le quotidien madrilène, c’est aujourd’hui Dayot Upamecano (RB Leipzig, 21 ans) qui semble le mieux indiqué pour convenir aux besoins du Real. Seul souci (et non des moindres) : les concurrents sont très nombreux pour ferrer le jeune français dont la clause libératoire est fixée à 60 M€…