Real Madrid – Mercato : Fekir serait prêt à recaler Zinédine Zidane !

D’après la presse andalouse, Nabil Fekir (26 ans) serait déterminé à continuer l’aventure avec le Bétis Séville … Et ce malgré l’intérêt du Real Madrid.

Ces dernières semaines, l’avenir de Nabil Fekir (Bétis Séville, 26 ans) s’est retrouvé au cœur des discussions en Espagne. Il faut dire qu’avec l’arrêt de la Liga pour cause de coronavirus, le Mercato a plus ou moins repris ses droits dans l’actualité et forcément la situation du Champion du Monde français intéressait beaucoup de monde.

Disposant d’une clause libératoire très avantageuse, Nabil Fekir aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid ou encore du Milan AC, deux clubs prêts à lancer l’assaut dès cet été s’ils venaient à avoir le feu vert de l’ancien capitaine de l’OL.

Ce vendredi matin, on a cependant assisté à un nouveau rebondissement sur ce dossier dans les colonnes « d’Estadio Deportivo ». Selon le média andalou, Nabil Fekir aurait fait le choix de ne pas regarder l’identité de ses courtisans. Il aurait même fait le choix de rester au Bétis la saison prochaine, malgré les intérêts de prestige et malgré l’absence probable de Coupe d’Europe. Séduit par le projet du club comme au premier jour de son arrivée, Fekir souhaiterait opter pour la stabilité.