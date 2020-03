Real Madrid – Mercato : fini les Galactiques, Camavinga (Rennes) devient la priorité !

true

La crise du Covid-19 passée par là, Eduardo Camavinga (Stade Rennais) serait désormais la grosse priorité d’un Real Madrid devenu raisonnable.

La crise sanitaire du coronavirus pourrait faire très mal aux rêves de grandeur de Florentino Perez au Real Madrid. Si le boss merengue rêvait que Kylian Mbappé et de Neymar, si Zinédine Zidane espérait encore voir débarquer Paul Pogba, ce serait davantage vers des joueurs de moindre envergure que le géant ibérique se dirigerait l’été prochain.

« Galactiques à la baisse », titre d’ailleurs « AS » citant des économistes et des agents sur l’évolution annoncée du Mercato avec l’annonce de la fin des transferts et salaires exorbitants mais assurant que Zizou pointait toujours vers le marché français sur d’autres profils comme Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans), Rayan Cherki (OL, 16 ans) ou Dayot Upamecano (RB Leipzig, 21 ans).

? Galácticos a la baja

? Nuestra portada de hoy, 29 de marzo pic.twitter.com/I5YxesejAd — Diario AS (@diarioas) March 28, 2020

De son côté, « Marca » évoque également le Mercato du Real Madrid, remettant une pièce dans le dossier Camavinga, « le préféré » et l’alternative n°1 face à la difficulté pour le club de finaliser le transfert de Paul Pogba. Le milieu de l’équipe de France Espoirs et du Stade Rennais serait vu comme « une pièce clé » pour éviter la dépendance de l’équipe au laborieux Casemiro.