Real Madrid – Mercato : Florentino Pérez a un tarif en tête pour Kylian Mbappé (PSG)

Selon un média espagnol, Kylian Mbappé vaudra moitié moins que les 300 M€ actuellement réclamés par le PSG pour le laisser filer !

Entre la crise sanitaire qui plombe les finances des clubs de football et la volonté des Qataris de conserver Kylian Mbappé un an de plus, Florentino Pérez ne passera pas à l’offensive cet été pour l’attaquant du PSG. Il attendra une saison supplémentaire, en sachant qu’à ce moment, il ne restera plus qu’un an de contrat dans la capitale au champion du monde.

Selon le site El Gol Digital, le PSG sera alors le grand perdant de l’histoire, s’il n’est pas parvenu entretemps à prolonger Mbappé. En effet, lui qui espère obtenir 300 M€ pour celui qui devrait devenir à terme le meilleur joueur de la planète verra son tarif tomber en chute libre à douze mois de la fin de son bail.

En suivant le règlement de la FIFA, Mbappé pourrait quitter Paris pour environ 150 M€ ! Soit moins que ce qu’il a été acheté à Monaco en 2017 et deux fois mois que les dirigeants parisiens attendent. Pour Florentino Pérez, ce serait une super opération, qui vaut à coup sûr de patienter encore douze mois…