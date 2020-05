Real Madrid – Mercato : Florentino Perez veut s’offrir une promesse de Barcelone

Si le Real Madrid ne fera pas de folies lors du Mercato d’été 2020, la Maison blanche reste néanmoins dans la ligne de conduite qui a rythmé ses derniers Mercato. Poussé par une cellule de recrutement très performante chez les jeunes, Florentino Perez veut continuer à investir sur de très jeunes prospects à faire éclore pour bâtir son Real du futur.

Après Odegaard, Vinicius, Rodrygo, Reinier ou encore Kubo, les Merengue ont une nouvelle idée. Si l’on en croit le média « OK Diario », cette piste conduirait du côté de l’Espanyol de Barcelone où officie un certain Kenneth Soler (ailier, 19 ans).

Repéré par le coordinateur du recrutement du Real David Fernandez du temps où il travaillait au CR Reus Deportiu, Soler n’est encore jamais apparu au niveau professionnel. Des discussions seraient déjà menées autour d’un contrat de cinq saisons. Dans un premier temps, ce renfort serait destiné à l’équipe de Castilla dirigée par Raul.

Real Madrid are very close to completing the signing of Espanyol’s Kenneth Soler. [Okdiario]

