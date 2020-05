Real Madrid – Mercato : Gareth Bale va encore frustrer Zinédine Zidane

true

Gareth Bale a annoncé son intérêt pour le championnat américain. Mais son agent a éloigné la possibilité d’un départ du Real Madrid.

On le sait depuis l’été dernier, le divorce est consommé entre Zinédine Zidane et Gareth Bale. Le Français ne veut plus de Gallois, trop souvent blessé, pas suffisamment investi dans son métier, même s’il est souvent décisif dans les grands rendez-vous. Cela fait donc un an que le Real Madrid essaie de le vendre.

Seulement, l’ancien joueur de Tottenham apprécie la vie à Madrid, où il gagne très bien sa vie. Et il n’a pas l’intention d’accepter n’importe quelle offre, comme venue de Chine l’hiver dernier. Il a cependant entrouvert la porte il y a trois semaines en expliquant la MSL était un championnat qui l’intéressait.

La presse américaine a alors contacté son agent, Jonathan Barnett, pour savoir s’il y avait moyen. Mais celui-ci a déclaré qu’il s’agissait d’« informations poubelles ». Zinédine Zidane va devoir se faire une raison : ce n’est pas cet été qu’il va pouvoir faire partir le Gallois et renflouer les caisses grâce à lui.