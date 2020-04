Real Madrid – Mercato : Haaland a fixé ses conditions pour signer chez les Merengue !

Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) probablement trop cher pour le Real Madrid l’été prochain, il est probable que les Merengue s’orientent vers un autre attaquant en devenir à mettre en concurrence avec Karim Benzema. Depuis quelques semaines, le nom d’Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) revient avec insistance. Une piste crédibilisée par le fait que le Norvégien a eu la bonne idée d’inclure une clause libératoire à 75 M€ pour signer en Allemagne.

Reste que si de nombreux clubs seront encore en mesure – même avec la crise sanitaire du Covid-19 – de payer cette somme pour le transfert, Haaland reste le dernier décideur. L’ancien joueur du Red Bull Salzbourg peut décider si, oui ou non, il accepte le contrat et le rôle qui lui seront proposé… Et la révélation de la saison en Ligue des Champions aurait des exigences bien précises.

Comme le rapporte « ABC », Haaland est bien disposé à rejoindre le Real Madrid cet été… Mais seulement avec quelques garanties de temps de jeu. Il ne signera pas en Liga si on ne lui garantit pas une place dans le onze de départ… Et il souhaite être sécurisé par un très long contrat. Le Scandinave a signé au BvB jusqu’en juin 2024 et il attend un bail jusqu’en 2025 de sa future équipe.

‼️?￰゚ヌᄈ? Håland will accept signing for Real Madrid but he has one condition. He comes to be the main striker. Håland wants to come to play & be ‘titular’. @abc_deportes pic.twitter.com/MxdZQGdnys

— Rafał (@madridreigns) April 5, 2020