Real Madrid – Mercato : Haaland déterminé à doubler Mbappé chez les Merengue

Recession économique liée au Covid-19 oblige, il est probable que le Real Madrid ne puisse pas mener à terme son plan visant à recruter Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) à l’été 2020. Pour faire patienter Zinédine Zidane, Florentino Perez pourrait donc s’orienter vers un autre crack du football mondial et Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans), la révélation de la saison, est bien placé sur les tablettes.

Il faut dire que le Norvégien a un gros avantage par rapport au Champion du Monde français : il dispose d’une clause libératoire très abordable fixée à 75 M€. Et, si l’on en croit « ABC », Erling Haaland est aussi très chaud à l’idée de rejoindre la Maison blanche dès la prochaine intersaison, lui qui a passé le cap du modeste championnat autrichien avec le RB Salzbourg à la Bundesliga avec une facilité déconcertante.

Courtisé par plusieurs très grands clubs européens, Haaland aurait fait du Real Madrid son premier choix. Reste à savoir si la crise sanitaire du coronavirus permettra de voir se réaliser un transfert à 75 M€…

Erling Haaland wants to move to Real Madrid this summer, according to ABC ? pic.twitter.com/iBL7iWD8lF

— Goal (@goal) March 28, 2020