Real Madrid – Mercato : Haaland n’est pas le seul attaquant visé par le club merengue

A la recherche d’un attaquant, le Real Madrid s’intéresse à la pépite Erling Haaland (Dortmund) mais aussi à Ferran Torres, le jeune attaquant de Valence.

Derrière Karim Benzema, c’est un peu le grand vide au poste d’avant-centre, au Real Madrid. Zinédine Zidane fait très peu jouer Mariano Diaz et Luka Jovic. Avec Rodrygo, Vinicius et Hazard, sans oublier Bale, l’attaque madrilène penche sérieusement à gauche et un renfort est attendu cet été dans l’autre couloir.

Alors que le nom de Kylian Mbappé est surtout évoqué pour l’été 2021, celui d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) revient avec insistance. Mais le Norvégien ne quittera sans doute pas l’Allemagne six mois seulement après son arrivée, et le Real a ciblé un autre prodige : Ferran Torres.

D’après Radio Marca, le jeune attaquant de Valence (20 ans) intéresse fortement le club merengue. De plus, Torres est sous contrat à Valence jusqu’en juin 2021 seulement. Une situation qui pourrait inciter son club à envisager un transfert cet été. Mais l’affaire ne s’annonce pas simple pour autant, pour le Real. Dortmund, la Juventus, Liverpool et Manchester United seraient en effet également sur les rangs. Ailier droit, Torres a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives cette saison.