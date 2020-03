Real Madrid – Mercato : Haaland plutôt que Mbappé, les socios ont tranché !

true

Les supporters du Real Madrid ont été invités à désigner leur recrue favorite pour le poste d’attaquant cet été. Et c’est Erling Haaland qui arrive en tête devant Kylian Mbappé.

La rumeur Erling Haaland n’en finit pas d’enfler du côté du Real Madrid. Le jeune attaquant norvégien empilait les buts avec le Borussia Dortmund, où il était arrivé en janvier, avant l’arrêt des compétitions. Et, cerise sur le gâteau, il verrait d’un bon œil un transfert en Espagnol, chose rendue possible par le fait qu’il a fait inclure une clause de départ de 75 M€.

Le site Bernabeu Digital a voulu sonder les socios sur ce que devrait être la priorité offensive de Florentino Pérez lors de la prochaine intersaison. La réponse est pour le moins surprenante : Haaland recueille 58,54% des suffrages, loin devant Kylian Mbappé (PSG, 17,6%), Harry Kane (Tottenham, 9,97%), Sadio Mané (Liverpool, 4,03%), Robert Lewandowski (Bayern, 2,86%) et Timo Werner (RB Leipzig, 2,86%).

ENCUESTA BD – La afición del Real Madrid pide el fichaje de Haaland https://t.co/WZOcSQa761 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) March 31, 2020

Il semblerait que l’énorme différence entre Haaland et Mbappé tient au fait que le PSG ne veuille pas lâcher sa pépite. Et que les supporters espagnols ont bien compris que les Qataris n’étaient pas du genre à revenir sur leur décision quand ils font un caprice. L’idée derrière ce résultat serait donc Haaland cet été et Mbappé en 2021 !