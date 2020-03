Real Madrid – Mercato : Harry Kane (Tottenham) ouvre grand la porte aux Merengue

Conscient qu’il ne pourra certainement pas avoir Kylian Mbappé (PSG) lors de la prochaine intersaison, Florentino Pérez aurait changé son fusil d’épaule pour ce qui est du recrutement offensif. Cet été, le président du Real Madrid aurait l’intention de dénicher une vraie pointe pour épauler Karim Benzema en attendant de le remplacer quand Mbappé arrivera.

La préférence de Pérez va à Harry Kane. Le buteur de Tottenham présente toutes les caractéristiques du Galactique, entre ses potentiels offensif et commercial. Le souci, c’est que les Spurs ne sont pas vraiment dans le besoin et ont les moyens de refuser une offre madrilène. Sauf que ce dimanche, lors d’un live Instagram, le « Prince Harry » a ouvert la porte à un départ.

Saturday 3pm normally means football. But at the moment it’s far more important everyone stays home. Do your bit. Protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/KpNKGUCVUe

— Harry Kane (@HKane) March 28, 2020