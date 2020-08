Real Madrid – Mercato : intérêt renouvelé pour Gabriel (LOSC)

true

Le défenseur brésilien du LOSC Gabriel serait l’un des trois jeunes défenseurs centraux que le Real Madrid lorgnerait pour renforcer ce secteur de jeu.

Le Real Madrid vient de conquérir son 34e titre de champion d’Espagne grâce, essentiellement, à sa défense, la meilleure de Liga. Mais ce n’est pas parce que le duo Sergio Ramos-Raphaël Varane carbure au super que Zinédine Zidane et Florentino Pérez n’anticipent pas l’avenir.

Selon Sport, l’entraîneur et le président des Merengue se seraient mis d’accord sur la nécessité de recruter un quatrième défenseur central (le troisième étant Militao). Ils ont aussi OK pour un profil à la Varane, c’est-à-dire recruter un jeune à très fort potentiel, qui pourrait s’intégrer immédiatement à la rotation.

Trois joueurs figurent sur leurs tablettes : Dayot Upamecano (RB Leipzig), Benoit Badiashile (AS Monaco) et Gabriel (LOSC). Le Brésilien des Dogues a une réelle carte à jouer car l’indisponibilité réclamée par les Dogues est raisonnable et qu’il a déjà démontré son gros potentiel.