Real Madrid – Mercato : James Rodriguez à prix cassé pour l’inciter à partir ?

Selon un média anglais, le Real Madrid serait désormais disposé à laisser partir James Rodriguez moyennant un chèque de 40 M€.

La crise financière causée par le coronavirus va inciter le Real Madrid à se montrer sage cet été pour ce qui est des achats. Mais Florentino Pérez a bien l’intention d’en profiter pour céder les 14 joueurs envoyés en prêt en 2019/20 ainsi que les éléments sur lesquels Zinédine Zidane ne compte pas.

Parmi eux figure James Rodriguez. Le Colombien était attendu à Naples l’été dernier mais le club italien souhaitait un prêt alors que le Real Marid voulait un transfert sec. La Maison Blanche espérait encore fait un bénéfice avec l’ancien Monégasque, acheté 75 M€ à l’été 2014.

Aujourd’hui, Pérez et les décideurs madrilènes sont revenus à la raison. Selon The Sun, ils ne demanderaient plus que 40 M€ pour le meneur de jeu, révélation de la Coupe du monde 2014. Une décote brutale due pour partie à ses performances très pauvres depuis trois ans et son prêt au Bayern Munich, pour l’autre par le fait qu’il ne restera plus beaucoup de clubs capables de mettre 80 M€ sur un joueur au sortir de la crise.