Real Madrid – Mercato : James Rodriguez aurait choisi son nouveau club !

true

Selon le Telegraph et Sky Sports, James Rodriguez, en rupture de banc au Real Madrid, pourrait retrouver Carlo Ancelotti à Everton.

Prêté deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez fondait beaucoup d’espoirs sur son retour au Real Madrid l’été dernier, mais le constat est là : le Colombien ne s’est pas imposé. L’ancien monégasque a passé le plus clair de son temps sur le banc et cette situation a fini par le décourager. C’est ce qu’il a confié il y a quelques jours lors d’un podcast avec l’écrivain Daniel Habif.

Ancelotti le veut à Everton

« Le coach a ses préférences pour certains joueurs et c’est respectable. Mais quand tu vois que tu n’as pas les mêmes opportunités que tes coéquipiers, c’est difficile, a expliqué James. Je voulais partir. Je savais que je n’aurais pas d’opportunités, car Zidane avait déjà ses joueurs en tête. »

Sous contrat jusqu’en juin 2021, le Colombien souhaite trouver un nouveau point de chute cet été. « Je veux aller là où je pourrai jouer, là où je serai heureux et où je me sentirai aimé de tout le monde ». Un message très clair. Et l’international colombien de 29 ans, selon les infos du Telegraph et de Sky Sports, pourrait rebondir en Angleterre. En effet Everton serait en pôle position pour l’accueillir à la demande de Carlo Ancelotti, qui a déjà dirigé James au Real et au Bayern Munich.