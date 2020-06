Real Madrid – Mercato : James Rodriguez prêt à jouer un mauvais coup à Zidane ?

true

Malgré son faible temps de jeu, James Rodriguez envisagerait d’honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid en 2020-21.

En 14 matches, James Rodriguez n’a inscrit qu’1 but et délivré 2 passes décisives cette saison avec le Real Madrid. De retour d’un prêt de deux ans au Bayern Munich, le Colombien joue les utilités avec Zinédine Zidane, sans convaincre le Français de lui accorder un peu plus sa confiance. Dès lors, un départ en fin de saison est régulièrement évoqué. Everton, l’Atlético Madrid ont circulé parmi les destinations possibles pour l’ancien monégasque, tout comme Manchester United.

Mais dans un entretien a El Carrillo de Mao, Juan Carlos Restrepo, le beau-père du Colombien avance une autre possibilité : il considère que James pourrait rester, afin d’honorer sa dernière année de contrat et de quitter le Real libre en juin prochain. « Son agent a eu des offres de clubs européens, espagnols et asiatiques, mais James est au Real et il est concentré pour terminer la saison en apportant le maximum à son équipe. Il pourra s’engager avec un autre club dès janvier prochain. Et il a confiance en son talent malgré l’entraîneur qui dirige son équipe actuellement », a en effet expliqué Restrepo.