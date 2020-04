Real Madrid – Mercato : Jovic a trouvé un bon agent pour filer à l’anglaise

true

Peu utilisé au Real Madrid, Luka Jovic pourrait faire le bonheur de beaucoup de clubs anglais estime Dimitar Berbatov.

Dimitar Berbatov a donné une interview à Betfair où il a glissé quelques conseils à Luka Jovic, l’attaquant serbe, barré par Karim Benzema au Real Madrid. « Comme moi, il est originaire des Balkans et nous aimons un peu trop la vie parfois, donc j’espère que le succès et son transfert au Real Madrid ne lui sont pas trop montés à la tête, cela peut être dangereux et il doit être discipliné , a expliqué le Bulgare. J’étais comme lui lorsque j’étais au Bayer Leverkusen, j’avais le même âge et devant moi il y avait Ulf Kirsten, qui était un dieu à Leverkusen et l’un des meilleurs attaquants allemands de tous les temps. J’étais dans cette position en pensant ‘pourquoi je ne joue pas, je mérite de jouer, je demande à jouer. »

Passé par Manchester United et Tottenham, Berbatov estime que Jovic pourrait se relancer en Angleterre: “Si Jovic veut jouer davantage, une option, c’est de quitter le Real. Je pense qu’il pourrait être très utile à beaucoup de formations de Premier League. Il serait une option extraordinaire pour eux. »