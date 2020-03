Real Madrid – Mercato : la Juventus a son plan pour faire revenir Pogba

true

Egalement dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba privilégierait un retour à la Juventus Turin. Laquelle à son plan pour recruter le Français.

Real Madrid ou Juventus ? Sur EuropaCalcio.it, Mohamed Sissoko, l’ancien joueur de Valence, de Liverpool et de la Juventus, notamment, s’est confié sur l’avenir de Paul Pogba. Très apprécié de Zinédine Zidane au Real, le champion du monde se dirigerait plutôt vers la Juventus Turin, son ancien club.

« Je sais que Zidane le veut au Real mais Paul aimerait revenir à la Juventus, a soutenu Sissoko. Après, cela dépend aussi de Manchester United. Il a encore un an de contrat. Le mieux pour lui, c’est d’aller vers un club où il sera important, pour retrouver son niveau ».

Selon Tuttosport, la Vieille Dame n’a toutefois pas l’intention de verser à Manchester United les 110 M€ demandés. Mais elle a son plan, qui consisterait en un échange. La Juve proposerait à MU 60 M€, plus deux jours et non des moindres : Paulo Dybala et Miralem Pjanic. Interesting or not ?