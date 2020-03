Real Madrid – Mercato : la liste noire de Zidane a filtré

true

Dans l’optique du prochain Mercato, Zinédine Zidane aurait une liste de 5 joueurs indésirables au Real Madrid…

Selon AS, Zinédine Zidane a communiqué à Florentino Pérez, son président au Real Madrid, le nom des joueurs qu’il aimerait voir quitter la Casa Blanca en fin de saison. Sans surprise, Gareth Bale en fait partie. Moins performant, peu impliqué, le Gallois a fini par lasser son entraîneur.

🗓️ Termina contrato en 2021

❌ Nadie del club le ha llamado para renovarhttps://t.co/5EB0JXkfTZ — Diario AS (@diarioas) March 28, 2020

Lucas Vasquez, qui ne devrait pas être prolongé à un an du terme de son contrat, ne sera pas retenu lui non plus. Et les trois autres indésirables sont James Rodriguez, Mariano Diaz et… un joueur dont le nom n’a pas encore filtré, mais qui pourrait être, selon AS, Lika Modric, Marcelo ou Brahim Diaz.