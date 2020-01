Real Madrid – Mercato : la MLS prêt à faire main basse sur deux ex-cadres de Zidane

true

Plus forcément titulaires au Real Madrid, Luka Modric et Gareth Bale ne seront pas retenus en cas d’offres. Des clubs américains sont attentifs à la situation.

L’effectif du Real Madrid ayant amorcé un lent processus de renouvellement, Luka Modric (34 ans) et Gareth Bale (30 ans) font partie des stars merengues qui ne seront pas retenus en cas d’offre sur les mois à venir. Cela tombe plutôt bien puisque les deux profils plaisent énormément du côté de la Major League Soccer (D1 américaine), obligée de renouveler ses têtes d’affiche suite aux départs conjugués de Wayne Rooney (Derby County, 34 ans) et Zlatan Ibrahimovic (Milan AC, 38 ans).

Modric plait à DC United

Du côté de DC United, la franchise de Washington, on souhaite oublier Wayne Rooney en s’attachant les services de Modric. Selon « The Athletic », le contact est déjà établi mais le salaire du Croate (11,2 M€ par an) serait toutefois trop élévé pour imaginer une issue rapide. Une version corroborée par « AS » qui explique que le Ballon d’Or 2018 entend d’abord aller au bout de son contrat jusqu’en juin 2021.

Deux clubs rêvent de Bale

Concernant le cas Gareth Bale, le média ibérique « El Desmarque » affirme de son côté que deux clubs se sont renseignés récemment : le Los Angeles Galaxy, qui vient de perdre son Zlatan, et … l’Inter de Miami de David Beckham, franchise naissante de Conférence Est. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, le Gallois ne sera pas retenu en cas de belle offre.