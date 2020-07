Real Madrid – Mercato : la petite provocation au Barça qui a déplu à Zidane

true

Alors que Zinédine Zidane prône la prudence dans la course au titre, le CM du Real Madrid s’est permis un chambrage au FC Barcelone qui l’a fortement agacé.

Jeudi soir, à l’issue de la victoire du Real Madrid sur Getafe (1-0), le Community Manager des Merengue s’est permis une petite liberté. Un chambrage en bonne et dûe forme du FC Barcelone en apostrophant le capitaine de l’équipe Sergio Ramos, auteur du but de la victoire sur penalty. « Combien de points avons-nous sur le second, Sergio Ramos ? », a tweeté la communication du Real.

Un message rapidement supprimé du compte du club. Si, peu après la rédaction de ce message, le CM du Real a essuyé un vent d’insultes de la part des fans du FC Barcelone, c’est surtout à l’initiative de Zinédine Zidane qu’il a dû se résoudre à effacer son post. Alors que publiquement le Français prône une totale humilité dans cette course au titre qu’il sait encore indécise, cet autre son de cloche n’a pas été apprécié.

Si « Zizou » se veut aussi prudent, c’est qu’il sait que son équipe peut laisser quelques plumes sur les cinq dernières journées de Liga, avec le déplacement dimanche sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ou encore la réception de Villarreal le 15 juillet.