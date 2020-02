Real Madrid – Mercato : la piste Camavinga (Stade Rennais) confirmée en interne

true

Il paraît que des négociations pour un futur transfert d’Eduardo Camavinga au Real Madrid sans en tenir informé ses employeurs ont coûté son poste à Olivier Létang. Chose que le désormais ex-président délégué du Stade Rennais a démenti. Mais ce qui est sûr, c’est le milieu de terrain de 17 ans ne va pas manquer d’offres à la fin de la saison.

Et les Merengue seraient bel et bien sur les rangs, voire même en tête de rang ! L’information provient de Marca, qui a eu confirmation par un dirigeant du Real lors de la présentation du Brésilien Reinier hier, que le club le plus titré d’Europe tenaient absolument à recruter Camavinga.

En plus de continuer à recruter des Galactiques, Florentino Pérez tient à rajeunir l’effectif ayant remporté les trois Champions League consécutives. Hyper talentueux, doté d’un immense potentiel et même pas encore majeur, le prodige du Stade Rennais coche toutes les cases.