false

La presse espagnole en est convaincue : Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la recrue parfaite pour le Real Madrid. Comme souvent, elle en fait des caisses…

Depuis que la Bundesliga a repris samedi et qu’il a brillé de milles feux en mondovision contre Schalke 04 (victoire 4-0, un but, une passe décisive), Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) a relancé la hype le concernant au Real Madrid. Désormais il ne se passe plus un jour sans que la presse pro-merengue, frustré d’attendre 2021 pour Mbappé, ne fasse les gros titres avec le Norvégien.

Haaland, un profil à vous rendre CR7 has-been…

Et ce mardi, c’est le quotidien « AS » qui voit les choses en grand, romançant la trajectoire incroyable d’Haaland, surnommé désormais « Cyborgol » et « comparé à un footballeur de laboratoire ». Le portrait réalisé, digne de Terminator, survendrait presque l’ancien joueur du RB Salzbourg, « conçu dès l’enfance pour être un buteur unique, avec un physique formidable, capable de sauter 1,63m en seulement cinq ans de travail, de courir à 36 km/h et qui a gagné 12 kg de muscle en un an ».

Point amusant de cette présentation robotique d’Erling Haaland : « AS » dévoile sa force pas vraiment cachée. « La méditation est un de ses secrets », peut-on lire sur la couverture du journal. Vendu comme le joueur ultime, Haaland n’a plus qu’à signer pour reléguer définitivement Cristiano Ronaldo aux oubliettes, n’est-ce pas ?