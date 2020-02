Real Madrid – Mercato : la presse madrilène fantasme encore sur Mbappé (PSG)

true

Cela nous manquait : en cette période un peu creuse de l’actualité autour du Real Madrid, la presse pro-merengue s’en remet à ses traditionnelles « Une » autour du Mercato. Au lendemain d’un focus de « Marca », c’est désormais « AS » qui fait ses choux gras avec Kylian Mbappé (PSG, 21 ans).

Ce jeudi matin, le natif de Bondy est à l’affiche du grand quotidien madrilène sous le titre « El Chico de Oro », que l’on peut traduire par le « garçon en or »… Et on spécule déjà sur son choix fort attendu pour la fin de saison. Pas de grosses nouveautés ni de révélations croustillantes. « AS » confirme ce que l’on sait déjà : le PSG présentera à Mbappé une offre de prolongation de contrat avec revalorisation salariale avant l’Euro 2020.

Pour l’heure, le jeune Champion du Monde veut se relaisser le temps de la réflexion, peser le pour et le contre de sa décision future. Du côté de Madrid, on espère simplement que Mbappé ne cèdera pas afin de mieux le tenter avec un contrat « inébranlable » pour l’été 2021… A un an de la fin de son contrat dans la Capitale française. Il n’y a décidément qu’en Espagne qu’on spécule sur trois Mercatos en avance…