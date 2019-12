Real Madrid – Mercato : l’agent de Pogba met fin aux spéculations pour cet hiver

true

Si le Mercato hivernal va ouvrir ses portes dans les prochaines heures, ce qui aurait pu être un des dossiers les plus importants est déjà refermé. Régulièrement évoqué comme une piste du Real Madrid, Paul Pogba devrait bel et bien rester à Manchester United.

Après l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui a fermé la porte il y a quelques jours, c’est au tour de son agent Mino Raiola de mettre fin aux spéculations. « Paul a toujours respecté Manchester United, tout comme Manchester United a toujours respecté Paul. Et le seul qui parle pour Manchester United et pour Paul est Ole. Je me fie à ce qu’il dit. Paul ne bougera pas, et c’est normal. Nous sommes OK avec eux. Paul se débat un peu avec sa blessure, que nous essayons de résoudre, et je pense que c’est notre principal intérêt aujourd’hui », a assuré l’agent de Pogba à Sky Sport.

Laissant le destin de son joueur entre les mains du club auquel il appartient, Raiola semble donc résigné à attendre des nouvelles de United pour un potentiel départ. « Si Ole a des idées sur mon joueur et qu’il veut m’en parler, il connaît mon numéro. En attendant, je parle avec Ed Woodward, car c’est la personne avec qui je parle au club. Je n’ai jamais parlé à Ole. Donc je ne sais pas. Je sais seulement que Paul le respecte, l’aime pour ce qu’il a fait dans le passé avec lui. Et c’est tout, c’est la seule chose que je sais sur Ole ».