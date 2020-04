Real Madrid – Mercato : l’arrivée d’Haaland quasiment bouclée ? 

true

En quête d’un buteur, le Real Madrid lorgne Erling Haaland (Dortmund, 19 ans) et serait en pole position sur le dossier. Le facteur Achraf Hakimi pourrait être décisif.

AS fait sa Une du jour sur le sujet et ne laisse guère de doutes sur l’intérêt vérifié du Real Madrid pour Erling Haaland. Et vice-versa. « Haaland, le Real Madrid prend l’avantage, peut-on ainsi lire dans le quotidien espagol. Le club merengue est aujourd’hui le mieux placé pour le recruter. Le Borussia Dortmund ne veut pas le laisser filer avant 2022, mais si l’opération se décoince, il donnerait la priorité au Real Madrid. Martin Odegaard a fait le travail avec l’attaquant norvégien. »

Odegaard, proche d’Haaland et qui a déjà lancé l’opération séduction ces derniers temps, ne serait pas le seul argument personnifié du Real Madrid dans ce dossier. Comme le fait savoir AS, Achraf Hakimi (21 ans) pourrait en effet être amené à jouer un rôle prépondérant dans la venue du crack de Dortmund à Madrid.

Pérez et Watzke ont d’excellents rapports

Alors que des dirigeants du Borussia ont indiqué à nos confrères qu’Haaland pourrait partir avant 2022, du fait des bonnes relations entre Hans Joaquim Watzke et Florentino Pérez, le très tonique latéral droit merengue serait un « as dans la manche du Real Madrid. » Comprenez que le défenseur marocain, prêté avec succès au club allemand, pourrait servir de monnaie d’échange.