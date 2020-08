Real Madrid – Mercato : l’avenir de Camavinga (Stade Rennais) dépendant de… Sancho ?

true

Si Manchester United recrute Jadon Sancho, alors il vendra Paul Pogba au Real Madrid, qui attendrait du coup un an avant de recruter Eduardo Camavinga.

Le site Bernabeu Digital fait le point sur le marché d’été du Real Madrid. Il y est toujours question de l’arrivée de Paul Pogba, priorité de Zinédine Zidane pour renforcer son milieu de terrain. Le média assure que le Français pourrait être libéré par les Red Devils si Jadon Sancho est recruté au Borussia Dortmund. Les deux ne jouent pas au même poste mais l’indemnité de l’un correspond à celle de l’autre, si bien que MU pourrait ne rien avoir à débourser s’il recrute Sancho mais vend Pogba.

Pour le Real Madrid, une signature de Paul Pogba changerait beaucoup de choses. Car, comme l’a rappelé Florentino Pérez, les finances ne sont pas au beau fixe à cause de la pandémie de coronavirus. L’opération Kylian Mbappé est reportée d’un an et si celle de Pogba est finalisée cet été, il faudra aussi faire une croix sur Eduardo Camavinga.

La tendance est de toute façon à ce que le prodige reste au Stade Rennais une saison de plus. Mais Pérez aimerait bien le « sécuriser » d’une façon ou d’une autre. Mais encore faudrait-il pour cela qu’il ne dépense pas une centaine de millions pour satisfaire Zinédine Zidane avec Paul Pogba…