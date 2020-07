Real Madrid – Mercato : l’avenir de Zinédine Zidane serait connu !

true

Si l’on se fie à une information du quotidien Marca, Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, aurait décidé de rester sur le banc de touche.

Les jours passent et Zinédine Zidane continue d’écrire de la plus belle des manières l’histoire du Real Madrid. Critiqué, et parfois violemment, le Français a réussi un énième exploit cette saison en allant décrocher un nouveau titre de champion d’Espagne, longtemps promis au FC Barcelone.

Logiquement, Zizou s’est donc interrogé sur la suite à donner à sa carrière sur le banc de touche. Au Real Madrid ? Ailleurs ? Un nouveau break ? Selon le quotidien espagnol Marca, dans son édition du jour, la réponse est connue : Zidane sera bel et bien présent la saison prochaine alors qu’il lui reste encore deux années de contrat. Il en aurait même averti son président, Florentino Perez.

« Dans le football, tout peut arriver, tout change du jour au lendemain »

Il y a quelques jours, alors que le Real Madrid était officiellement sacré champion, ZZ avait laissé planer un doute au travers des propos suivants : « Je suis ici, maintenant, mais personne ne sait ce qu’il se passera. J’ai un contrat et je suis à l’aise. Dans le football, tout peut arriver, tout change du jour au lendemain. Je ne sais pas jusqu’à quand je serai là. »