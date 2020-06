Real Madrid – Mercato : le dernier rêve madrilène fait de l’ombre à Messi et Cristiano Ronaldo

true

Alors que le Real Madrid aimerait conclure l’arrivée de Jadon Sancho, l’ailier anglais affiche des chiffres qui donnent le tournis.

Ce mercredi, As l’affirme dans son édition du jour. Le Real Madrid a un nouveau crack dans le viseur en la personne de Jadon Sancho. L’ailier anglais du Borussia Dortmund réalise une saison fantastique qui le place parmi les futurs grands du football mondial, en compagnie de Kylian Mbappé et son partenaire Erling Haaland.

Mais le quotidien Marca voit encore plus grand avec Sancho. En effet, le journal espagnol relève que Sancho comptabilise des statistiques plus prometteurs que Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. Avec 34 buts et 43 passes décisives en 94 matchs, Sancho est bien plus précoce que la Pulga (26 buts, 8 passes) et CR7 (16 buts, 16 passes). L’ailier est même plus performant que les deux réunis en terme statistiques.

Un constat forcément prometteur renforcé par une autre donnée. Cette saison, Sancho est décisif sur 1,44 but toutes les 90 minutes en championnat (16 buts, 16 passes) alors que Kylian Mbappé est derrière avec un ratio de 1,37 (18 buts, 5 passes). De quoi forcément pousser le Real Madrid à tout faire pour obtenir son arrivée…