Real Madrid – Mercato : Le dossier Van de Beek (Ajax) s’accélère

Selon The Times, l’Ajax est disposé à revoir à la baisse le prix de Donny Van de Beek, dans le viseur du Real Madrid mais aussi de Manchester United.

Donny Van de Beek avait joué un rôle-clé l’an dernier dans le superbe parcours de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa et notamment ses qualifications face au Real Madrid et à la Juventus Turin. Dans le viseur des Merengue depuis l’été dernier, le milieu de terrain reste une option à un poste où Paul Pogba et Eduardo Camavinga font tout de même figures de priorité.

Et la bonne nouvelle pour le Real, c’est que l’Ajax a décidé selon The Times de revoir le tarif du joueur à la baisse. Le club néerlandais ne demanderait plus que 40 M€, contre 55 M€ l’été dernier. D’après le tabloïd, Manchester United serait très chaud sur le dossier et pourrait donner à l’Ajax les 40 M€ réclamés afin de finaliser l’arrivée du joueur et couper l’herbe sous le pied du Real.