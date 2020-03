Real Madrid – Mercato : le nouveau Kaka dans le viseur

true

Après Vinicius, Rodrygo et, cet hiver, Reinier, le Real Madrid cible encore une jeune pépite brésilienne. Il s’agit d’Igor Gomes, un milieu de terrain de 21 ans qui évolue à Sao Paulo. Le joueur est considéré comme le nouveau Kaka, qui avait lui aussi été formé à Sao Paulo, avant de s’envoler pour le Milan AC.

La clause d’Igor Gomes s’élève à 50 M€. Selon AS, le Real a pris des renseignements, sans aller plus loin pour l’instant. Auteur de 4 buts en 44 matches cette saison, Gomes serait aussi suivi par le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam.