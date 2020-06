Real Madrid – Mercato : une nouvelle alternative à Camavinga (Rennes) dévoilée !

Le Real Madrid rêve d’Eduardo Camavinga (17 ans) pour suppléer Casemiro. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, le milieu défensif est la choix numéro un de Zinédine Zidane. Mais, elle demeure aussi la plus compliquée.

Selon Sport, l’alternative de la Maison Blanche, en cas d’échec Camavinga, se nomme Marc Roca. À 23 ans, le milieu défensif de l’Espanyol Barcelona sort d’une saison aboutie en Liga. Dans son club formateur, le natif de Vilafranca del Penedès a participé à 24 rencontres de championnat. Engagé jusqu’en 2022 avec l’Espanyol, Roca serait une piste plus facile à conclure pour les Merengue.

Malgré tout, Zinédine Zidane joue de son influence pour obtenir la signature d’Eduardo Camavinga. L’international français Espoirs a crevé l’écran cette saison en Ligue 1. Son potentiel a également séduit le PSG. Sur demande du Qatar, Leonardo est contraint de faire le maximum pour finaliser le dossier.

En plus des deux mastodontes, le Stade Rennais souhaite ardemment conserver son joyau. Elément indispensable aux yeux de Julian Stéphan, Eduardo Camavinga a été titularisé à 25 reprises en Ligue 1. L’entraîneur du Stade Rennais veut convaincre son espoir de rester en Bretagne. La perspective de disputer le Ligue des Champions avec son club formateur séduirait Camavinga. Plusieurs éléments qui contrarient les plans initiaux du Real Madrid. Ainsi, Marc Roca pourrait en profiter pour rejoindre la capitale espagnole.

