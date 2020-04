Real Madrid – Mercato : le timing pour l’arrivée de Kylian Mbappé se confirme

true

La crise du Covid-19 a frappé de plein fouet le Real Madrid, qui ne pourra pas se permettre d’exploser le record des transferts pour Kylian Mbappé cet été.

Hier L’Equipe, aujourd’hui AS : les quotidiens sportifs se renvoient l’information selon laquelle le Real Madrid ne sera pas en mesure de faire le forcing pour recruter Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. La crise du Covid-19 a fait trop de dégâts économiques chez les Merengue pour qu’ils puissent se lancer dans un projet à plus de 200 M€.

En soi, cela n’est pas une révolution car cela fait déjà plusieurs mois que Florentino Pérez avait pris conscience que les Qataris ne lâcheraient pas le champion du monde français en 2020. Leur plan était plutôt de vendre Neymar cet été pour proposer une prolongation à Mbappé assortie d’un salaire XXL.

L’espoir du Real Madrid résidait dans le fait que l’attaquant refuserait cette prolongation et que le PSG serait ainsi obligé de le vendre à moindre coût à l’été 2021, au risque de le voir partir librement un an plus tard. La crise du coronavirus n’a fait, finalement, qu’officialiser ce qui n’était jusque-là qu’une rumeur…