Real Madrid – Mercato : les Merengue font le forcing pour le nouveau Cristiano Ronaldo

Le prodige allemand du Bayer Leverkusen aurait fait l’objet d’une offre de 80 M€ du Real Madrid. Repoussée par les dirigeants du club de la Ruhr…

L’Equipe du jour consacre un article à la dernière merveille du football allemand, Kai Havertz, 21 ans jeudi prochain. Le prodige du Bayer Leverkusen a marqué quatre fois lors des cinq premiers matches depuis la reprise et il a été le plus jeune footballeur à atteindre la barre des cent réalisations en Bundesliga.

Le plus étonnant avec lui, comme l’explique le quotidien, c’est qu’il peut jouer à tous les postes offensifs. Aussi à l’aise dans un couloir que seul en pointe ou un peu plus en retrait. Fort logiquement, sa cote, à l’instar de celle d’un Erling Haaland, a explosé. Les plus grands clubs de la planète le suivent de près.

D’ailleurs, le quotidien allemand Bild assure que le Real Madrid serait déjà passé à l’offensive. Les Merengue auraient proposé 80 M€ pour un joueur capable de marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo. Offre repoussée par le directeur sportif du Bayer, Rudi Völler, qui jure qu’une autre de 100 M€ a subi le même sort. Les enchères devraient atteindre des sommets…