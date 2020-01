Real Madrid – Mercato : les Merengue ne brusqueront pas le PSG pour Mbappé

true

Si Florentino Perez et le Real Madrid fantasment à l’idée de s’attacher les services de Kylian Mbappé (21 ans), le club merengue n’entamera aucune démarche susceptible de nuire à ses relations avec le Paris Saint-Germain l’été prochain.

En effet, d’après « AS », la Maison blanche veut faire la cour au Champion du Monde en restant le plus « clean » possible avec tous les protagonistes. Comme il espère que Mbappé soit à l’origine de ses envies de signer à Madrid et non qu’il force la main à ses dirigeants.

Le Real attendra 2021 si besoin

Comme ce fut le cas pour Eden Hazard, arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea pour 100 M€, le Real est notamment prêt à s’armer de patience… quitte à attendre que le natif de Bondy arrive dans son ultime année de contrat en 2021 avant d’agir. En Espagne, on semble notamment convaincu d’une chose : que Kylian Mbappé ne prolongera pas son bail au delà de l’été 2022.

Interrogé par la « BBC » il y a quelques jours, le Champion du Monde a été lancé sur son avenir et il a habillement feinté la question : « Je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le money-time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le PSG. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir ».