Real Madrid – Mercato : les Merengue ne veulent pas payer plein pot pour Camavinga !

D’après OK Diario, le Real Madrid n’a pas l’intention de céder aux exigences du Stade Rennais pour Eduardo Camavinga (17 ans).

Durant plusieurs jours, la presse ibérique a fait ses chous gras de la piste Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) au Real Madrid. Depuis, les Bretons ont passé le climatiseur. Qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des Champions, Julien Stéphan a d’ores et déjà fait savoir qu’il espérait conserver son international Espoirs. Le coach rennais a également assuré que son joueur était sur la même longueur d’ondes.

Eduardo Camavinga sous contrat jusqu’en juin 2022, Rennes ne lâchera quoi qu’il arrive pas l’affaire à moins de 50 M€. Si l’on en croit le média pro-Real « OK Diario », les Merengues n’ont pas l’intention de valider toutes les exigences rennaises. Si le deal se fait à l’été 2020, ce sera seulement aux conditions imposées par la Maison blanche.

Si le Real Madrid cherche bel et bien un joueur pour soulager Casemiro, il ne proposera pas plus de 30 à 40 M€ pour le prodige rennais de 17 ans. Poker menteur ou réelle volontée de Florentino Perez de ne plus payer le prix fort pour de jeunes prospects ?